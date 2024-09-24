البيت الأبيض: خطر التصعيد في لبنان حقيقي وما زلنا نعتقد أن الحل الدبلوماسي ممكن ونحاول العمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 00:06

البيت الأبيض: خطر التصعيد في لبنان حقيقي وما زلنا نعتقد أن الحل الدبلوماسي ممكن ونحاول العمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي

منذ 1 ساعة 23 September، 2024
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