مراسلو المنار: تجدد الغارات الصهيونية على قرى الجنوب واستمرارها في منطقة البقاع وبعلبك والهرمل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 00:06

مراسلو المنار: تجدد الغارات الصهيونية على قرى الجنوب واستمرارها في منطقة البقاع وبعلبك والهرمل

منذ 2 ساعة 23 September، 2024
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