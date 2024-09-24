وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتمادي إلى 492 شهيدا بينهم 35 طفلا و58 سيدة و1645 جريحا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 00:06

وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتمادي إلى 492 شهيدا بينهم 35 طفلا و58 سيدة و1645 جريحا

منذ 42 mins 23 September، 2024
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