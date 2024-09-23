مراسل المنار: طيران العدو الاسرائيلي اعتدى على الخيام، بلاط، المنصوري، القليلة، بنت جبيل، أطراف تبنين، كونين، برج رحال، عبا وكفرحمام في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2024 - 22:30

مراسل المنار: طيران العدو الاسرائيلي اعتدى على الخيام، بلاط، المنصوري، القليلة، بنت جبيل، أطراف تبنين، كونين، برج رحال، عبا وكفرحمام في جنوب لبنان

منذ 37 mins 23 September، 2024
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