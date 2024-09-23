مراسل المنار: طيران العدو الاسرائيلي اعتدى على الخيام، بلاط، المنصوري، القليلة، بنت جبيل، أطراف تبنين، كونين، برج رحال، عبا وكفرحمام في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2024 - 22:30
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حماس: نطالب محكمة الجنايات الدولية باتخاذ الإجراءات لملاحقة واعتقال قادة الكيان الصهيوني باعتبارهم مجرمي حرب
حماس: نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال وحكومته الصهيونية
حركة المجاهدين الفلسطينية: ندين العدوان الصهيوني الغاشم ضد الشعب اللبناني كما ندين الصمت الدولي على جرائم العدو
وزارة الخارجية الإيرانية: نحذر من التبعات الخطيرة للتهور الصهيوني الجديد ومحاولته توسيع دائرة الحرب في المنطقة
الخارجية المصرية: نعلن تضامننا مع لبنان وشعبه الشقيق ونؤكد رفضنا التام لأي انتهاكات لسيادته وأراضيه
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: جيش الاحتلال ارتكب مجزرتين بقصفه مدرستين في مخيم الشاطئ راح ضحيتهما 10 شهداء
مراسل المنار: طيران العدو الاسرائيلي اعتدى على الخيام، بلاط، المنصوري، القليلة، بنت جبيل، أطراف تبنين، كونين، برج رحال، عبا وكفرحمام في جنوب لبنان
منذ 37 mins
23 September، 2024
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