اعلام العدو: أنباء أولية عن سقوط عدد من الصواريخ في مدينة حيفا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2024 - 20:48

اعلام العدو: أنباء أولية عن سقوط عدد من الصواريخ في مدينة حيفا

منذ 39 mins 23 September، 2024
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