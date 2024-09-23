حكومة العدو الاسرائيلي تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الكيان الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2024 - 20:50

حكومة العدو الاسرائيلي تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الكيان الصهيوني

منذ 40 mins 23 September، 2024
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