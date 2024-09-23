حركة الجهاد الإسلامي: العدوان الواسع على لبنان جريمة حرب تعبر عن الطبيعة الفاشية للكيان الصهيوني الذي يسعى لضرب الاستقرار في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2024 - 19:08

حركة الجهاد الإسلامي: العدوان الواسع على لبنان جريمة حرب تعبر عن الطبيعة الفاشية للكيان الصهيوني الذي يسعى لضرب الاستقرار في المنطقة

منذ 45 mins 23 September، 2024
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