وسائل إعلام إسرائيلية: رشقة صاروخية بعيدة المدى من لبنان تجاه الوسط – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2024 - 17:20

وسائل إعلام إسرائيلية: رشقة صاروخية بعيدة المدى من لبنان تجاه الوسط

منذ 6 mins 23 September، 2024
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