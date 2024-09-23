وزير الداخلية بسام مولوي يعطي التوجيهات إلى المحافظين لفتح المدارس والمعاهد الرسمية أمام نازحي الجنوب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2024 - 15:30

وزير الداخلية بسام مولوي يعطي التوجيهات إلى المحافظين لفتح المدارس والمعاهد الرسمية أمام نازحي الجنوب

منذ 13 mins 23 September، 2024
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