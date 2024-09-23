أوجيرو: لبنان تلقى نحو 80 ألف محاولة اتصال يشتبه انها اسرائيلية تطلب من الناس اخلاء قراهم ومنازلهم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2024 - 15:30

أوجيرو: لبنان تلقى نحو 80 ألف محاولة اتصال يشتبه انها اسرائيلية تطلب من الناس اخلاء قراهم ومنازلهم

منذ 2 ساعة 23 September، 2024
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