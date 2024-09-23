وزارة الصحة: 50 شهيدا وأكثر من 300 جريح في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي المتمادي على البلدات والقرى الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2024 - 15:30

وزارة الصحة: 50 شهيدا وأكثر من 300 جريح في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي المتمادي على البلدات والقرى الجنوبية

منذ 2 ساعة 23 September، 2024
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