وزارة الصحة في لبنان: 11 جريحاً في غارة للعدو الصهيوني صباحاً على بلدة عيترون في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2024 - 11:36

وزارة الصحة في لبنان: 11 جريحاً في غارة للعدو الصهيوني صباحاً على بلدة عيترون في جنوب لبنان

منذ 48 mins 23 September، 2024
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