مراسل المنار: هدوء حذر يسود معظم مناطق الجنوب اللبناني بعد سلسلة كبيرة من الغارات الجوية التي نفذها الطيران الحربي المعادي من الساعة 6.00 صباحا وحتى الساعة 7.15 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2024 - 09:30

مراسل المنار: هدوء حذر يسود معظم مناطق الجنوب اللبناني بعد سلسلة كبيرة من الغارات الجوية التي نفذها الطيران الحربي المعادي من الساعة 6.00 صباحا وحتى الساعة 7.15

منذ 1 ساعة 23 September، 2024
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