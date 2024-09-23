مراسل المنار: غارات صهيونية على جرود شمسطار وبوداي ووادي ام علي وحلبتا واطراف بلدات اخرى في البقاع الشمالي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2024 - 09:28

مراسل المنار: غارات صهيونية على جرود شمسطار وبوداي ووادي ام علي وحلبتا واطراف بلدات اخرى في البقاع الشمالي

منذ 1 ساعة 23 September، 2024
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