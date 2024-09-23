مراسل المنار: سلسلة غارات صهيونية تستهدف اطراف عدد من القرى والبلدات في الجنوب والبقاع – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2024 - 09:28

مراسل المنار: سلسلة غارات صهيونية تستهدف اطراف عدد من القرى والبلدات في الجنوب والبقاع

منذ 2 ساعة 23 September، 2024
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