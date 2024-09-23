طائرات الاحتلال تشن غارة في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2024 - 04:06

طائرات الاحتلال تشن غارة في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 41 mins 23 September، 2024
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