المقاومة الاسلامية: بعد مراقبة ‏ومتابعة لقوات العدو في موقع جل العلام وعند رصد مجموعة من الجنود تتحرّك داخل الموقع، ‏استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعيّة وأصابوهم إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2024 - 01:02

المقاومة الاسلامية: بعد مراقبة ‏ومتابعة لقوات العدو في موقع جل العلام وعند رصد مجموعة من الجنود تتحرّك داخل الموقع، ‏استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعيّة وأصابوهم إصابة مباشرة

منذ 51 mins 23 September، 2024
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