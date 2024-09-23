المقاومة الإسلامية: استهدفنا موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة ‏مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2024 - 01:02

المقاومة الإسلامية: استهدفنا موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة ‏مباشرة

منذ 1 ساعة 22 September، 2024
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