مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية شنت غارتين استهدفتا بلدة الطيبة جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2024 - 23:30

مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية شنت غارتين استهدفتا بلدة الطيبة جنوب لبنان

منذ 44 mins 22 September، 2024
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