إعلام العدو: الجيش لم يوضح ما إذا كان قد نجح في اعتراض الطائرة بدون طيار التي أُطلقت من العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2024 - 23:30

إعلام العدو: الجيش لم يوضح ما إذا كان قد نجح في اعتراض الطائرة بدون طيار التي أُطلقت من العراق

منذ 45 mins 22 September، 2024
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