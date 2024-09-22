موقع “حدشوت بزمان” العبري: انفجار طائرة بدون طيار قرب كيبوتس سدي إلياهو جنوب بيت شان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2024 - 23:28

موقع “حدشوت بزمان” العبري: انفجار طائرة بدون طيار قرب كيبوتس سدي إلياهو جنوب بيت شان

منذ 1 ساعة 22 September، 2024
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