إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في متسار جنوب الجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2024 - 21:56

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في متسار جنوب الجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة

منذ 39 mins 22 September، 2024
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