مجلس الجليل الأعلى الإقليمي: إصابة جندي “إسرائيلي” في منطقة راميم عند الحدود مع لبنان بصاروخ موجه ظهر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2024 - 21:56

مجلس الجليل الأعلى الإقليمي: إصابة جندي “إسرائيلي” في منطقة راميم عند الحدود مع لبنان بصاروخ موجه ظهر اليوم

منذ 45 mins 22 September، 2024
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