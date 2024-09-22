الرئيس بري: نطالب الولايات المتحدة بأن تمارس الضغط على  ‫نتنياهو لوقف عدوانه على لبنان بدلاً من أن تتركه يبتزها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 22 2024 - 21:56

الرئيس بري: نطالب الولايات المتحدة بأن تمارس الضغط على  ‫نتنياهو لوقف عدوانه على لبنان بدلاً من أن تتركه يبتزها

منذ 1 ساعة 22 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة