شركة الاتصالات الفلسطينية: انقطاع خدمات الإنترنت في مناطق خانيونس ودير البلح بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 22 2024 - 18:50

شركة الاتصالات الفلسطينية: انقطاع خدمات الإنترنت في مناطق خانيونس ودير البلح بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

منذ 1 ساعة 22 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة