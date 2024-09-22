شركة الاتصالات الفلسطينية: انقطاع خدمات الإنترنت في مناطق خانيونس ودير البلح بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2024 - 18:50
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كتائب القسام: نعزي حزب الله والسيد نصر الله والشعب اللبناني باستشهاد القائد الكبير إبراهيم عقيل واخوانه المجاهدين
فصائل المقاومة الفلسطينية تتقدم بالتعزية لحزب الله والشعب اللبناني باستشهاد القائد ابراهيم عقيل ورفاقه القادة والمجاهدين
كتائب القسام استهدفت منزلين في حي التنور بمدينة رفح تحصن فيهما جنود الاحتلال بالقذائف وتم ايقاعهم بين قتيل وجريح
قائد حركة أنصارالله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: موقف شعبنا واضح في نصرة الشعب الفلسطيني رغم كل التحديات والمؤامرات
السيد الحوثي: حزب الله صامد وثابت في موقفه وفي مساندته للشعب الفلسطيني وللمجاهدين في قطاع غزة ولن يتراجع
كتائب القسام استهدفت جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" شرق حي التنور بمدينة رفح جنوب القطاع
السيد الحوثي: العدو لم يستطع تجاهل دور وتأثير جبهة حزب الله وهو ينكل بقواته في كل يوم شمال فلسطين المحتلة
شركة الاتصالات الفلسطينية: انقطاع خدمات الإنترنت في مناطق خانيونس ودير البلح بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
منذ 1 ساعة
22 September، 2024
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