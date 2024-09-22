المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد علي زريق “باقر” مواليد عام 1985 من بلدة المعلّقة في البقاع والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 22 2024 - 14:14

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد علي زريق “باقر” مواليد عام 1985 من بلدة المعلّقة في البقاع والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 13 mins 22 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة