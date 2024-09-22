المقاومة الإسلامية تشن هجومين جويين بأسراب من المسيّرات الانقضاضية على تموضعات مستحدثة لجنود العدو في محيط موقع المنارة وثكنة يفتاح وأصابت أهدافها بدقة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2024 - 14:14
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كتائب القسام: نعزي حزب الله والسيد نصر الله والشعب اللبناني باستشهاد القائد الكبير إبراهيم عقيل واخوانه المجاهدين
فصائل المقاومة الفلسطينية تتقدم بالتعزية لحزب الله والشعب اللبناني باستشهاد القائد ابراهيم عقيل ورفاقه القادة والمجاهدين
المقاومة الإسلامية تشن هجومين جويين بأسراب من المسيّرات الانقضاضية على تموضعات مستحدثة لجنود العدو في محيط موقع المنارة وثكنة يفتاح وأصابت أهدافها بدقة
منذ 24 mins
22 September، 2024
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