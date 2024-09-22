وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى (41,431) شهيد و (95,818) اصابة منذ 7 من اكتوبر الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2024 - 14:14

وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى (41,431) شهيد و (95,818) اصابة منذ 7 من اكتوبر الماضي

منذ 36 mins 22 September، 2024
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