وسائل إعلام إسرائيلية: انفجار طائرة بدون طيار في منطقة إصبع الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2024 - 14:12

وسائل إعلام إسرائيلية: انفجار طائرة بدون طيار في منطقة إصبع الجليل

منذ 1 ساعة 22 September، 2024
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