مراسل المنار: مدفعية العدو استهدفت المرتفعات الشرقية لبلدة شبعا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2024 - 12:42

مراسل المنار: مدفعية العدو استهدفت المرتفعات الشرقية لبلدة شبعا

منذ 32 mins 22 September، 2024
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