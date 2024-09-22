وسائل اعلام اسرائيلية: 13 جريحا أحدهم إصابته خطرة وأضرار كبيرة في المباني والسيارات نتيجة إطلاق صليات الصواريخ من قبل حزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2024 - 12:42

وسائل اعلام اسرائيلية: 13 جريحا أحدهم إصابته خطرة وأضرار كبيرة في المباني والسيارات نتيجة إطلاق صليات الصواريخ من قبل حزب الله

منذ 34 mins 22 September، 2024
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