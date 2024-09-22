نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال اعتقلت 10 فلسطينيين بينهم طفل وأسرى سابقون في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2024 - 12:40

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال اعتقلت 10 فلسطينيين بينهم طفل وأسرى سابقون في الضفة الغربية

منذ 52 mins 22 September، 2024
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