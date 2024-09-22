من هو الشهيد فادي الذي سميت صواريخ المقاومة على اسمه؟

هو الشهيد فادي حسن طويل. وُلد في 10/5/1969 في منطقة بيروت الغربية، وينتسب في الأصل إلى بلدة خربة سلم الجنوبية، وسط عائلة مؤمنة ومتواضعة.

شهد في طفولته الحرب الأهلية اللبنانية، ودرس المرحلة الابتدائية في مدرسة المقاصد في رأس النبع، والمرحلة المتوسطة في مدرسة خربة سلم الرسمية.

أنهى دراسة السنة الرابعة في العلوم الدينية في حوزة خربة سلم، والتزم قبل سن التكليف، كما حجّ بيت الله الحرام عام 1985، وتشرّف بزيارة الإمام الرضا (ع) عام 1985.

كان باراً بوالديه، محبوباً من أرحامه وجيرانه. عُرف بروحانيته العالية، وزهده في الدنيا. انضمّ إلى صفوف المقاومة الإسلامية عام 1982، وخضع لعدَّة دورات عسكرية وثقافية، كما شارك في عدَّة مهمات جهادية ونوعية، تراوحت بين عمليات رصد، واستطلاع، وكمائن، في عمق الشريط المحتل.

استُشهد في 30/5/1987 مع ثلّة من المجاهدين، وذلك ضمن سلسلة عمليات بدر الكبرى، وبقي جثمانه الطاهر في أرض المواجهة لمدة 8 أيام.

شُيِّع في موكبٍ مهيب، شارك فيه العديد من أهالي القرى المجاورة لـخربة سلم، وووري ثرى جبانة بلدته في 8/6/1987. وهو شقيق القائد الشهيد وسام طويل، الذي استشهد على طريق القدس.

المصدر: موقع المنار