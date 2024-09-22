الجيش الإسرائيلي يعترف بإطلاق 105 صواريخ من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2024 - 08:04
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كتائب القسام: واثقون بأن هذه الضربات ستزيد حزب الله قوةً وصلابةً وإصراراً على مواصلة المقاومة على طريق القدس
فصائل المقاومة الفلسطينية: حزب الله لا زال يمتلك زمام المبادرة ويمتلك من القوة والمفاجآت ما يربك العدو وحلفاؤه
امين الهيئة القيادية لحركة "المرابطون" للسيد نصرالله: معكم لن يلوي السفاح يدنا ودم الشهداء سيجعلنا نرى الحساب العسير
السيد الحوثي: حزب الله صامد وثابت في موقفه وفي مساندته للشعب الفلسطيني وللمجاهدين في قطاع غزة ولن يتراجع
كتائب القسام استهدفت جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" شرق حي التنور بمدينة رفح جنوب القطاع
السيد الحوثي: العدو لم يستطع تجاهل دور وتأثير جبهة حزب الله وهو ينكل بقواته في كل يوم شمال فلسطين المحتلة
بزشكيان: المسلمون يستطيعون أن يخضعوا العدو الصهيوني حتى لا يستطيع أن يرتكب الجرائم التي نشهدها
التيار الشعبي التونسي: الدماء الزكية تجذر حركات المقاومة وتقرب ساعة النصر
كتائب القسام استهدفت جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" شرق حي التنور بمدينة رفح جنوب القطاع
الجيش الإسرائيلي يعترف بإطلاق 105 صواريخ من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي المحتلة
منذ 9 mins
22 September، 2024
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