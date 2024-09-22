اعلام العدو: رصد إطلاق صاروخين باليستيين من العراق وثالث من اليمن باتجاه “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2024 - 08:04

اعلام العدو: رصد إطلاق صاروخين باليستيين من العراق وثالث من اليمن باتجاه “إسرائيل”

منذ 10 mins 22 September، 2024
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