قوات العدو الإسرائيلي تقتحم مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة المحتلة مع أمر عسكري بإغلاقه لمدة 45 يوما – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2024 - 04:58

قوات العدو الإسرائيلي تقتحم مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة المحتلة مع أمر عسكري بإغلاقه لمدة 45 يوما

منذ 1 ساعة 22 September، 2024
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