إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: غالانت زار الأربعاء الماضي قاعدة رامات ديفيد والتقط صورة هناك عندما أعلن “بدء مرحلة جديدة في الحرب” ويبدو أن حزب الله قد اختار جيدا الهدف الذي ضربه لإيصال الرسالة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2024 - 03:20

إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: غالانت زار الأربعاء الماضي قاعدة رامات ديفيد والتقط صورة هناك عندما أعلن “بدء مرحلة جديدة في الحرب” ويبدو أن حزب الله قد اختار جيدا الهدف الذي ضربه لإيصال الرسالة

منذ 1 ساعة 22 September، 2024
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