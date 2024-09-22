مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشن غارتين استهدفتا محيط مجرى الليطاني بين بلدتي زوطر ودير سريان جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2024 - 03:20

مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشن غارتين استهدفتا محيط مجرى الليطاني بين بلدتي زوطر ودير سريان جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 22 September، 2024
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