اعلام العدو: معلومات عن سقوط إصابات جراء القصف الأخير من لبنان على شرق حيفا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2024 - 01:44

اعلام العدو: معلومات عن سقوط إصابات جراء القصف الأخير من لبنان على شرق حيفا

منذ 15 mins 22 September، 2024
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