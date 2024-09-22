اعلام العدو: معلومات عن سقوط إصابات جراء القصف الأخير من لبنان على شرق حيفا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2024 - 01:44
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كتائب القسام: واثقون بأن هذه الضربات ستزيد حزب الله قوةً وصلابةً وإصراراً على مواصلة المقاومة على طريق القدس
فصائل المقاومة الفلسطينية: حزب الله لا زال يمتلك زمام المبادرة ويمتلك من القوة والمفاجآت ما يربك العدو وحلفاؤه
اعلام العدو: معلومات عن سقوط إصابات جراء القصف الأخير من لبنان على شرق حيفا
منذ 15 mins
22 September، 2024
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