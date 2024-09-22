مراسل المنار: صافرات الانذار تدوي في 74 مستعمرة صهيونية بعمق 50 كلم داخل الاراضي المحتلة وصولا الى العفولة بعد اطلاق صليات صاروخية ثقيلة من جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2024 - 01:44

مراسل المنار: صافرات الانذار تدوي في 74 مستعمرة صهيونية بعمق 50 كلم داخل الاراضي المحتلة وصولا الى العفولة بعد اطلاق صليات صاروخية ثقيلة من جنوب لبنان

منذ 19 mins 22 September، 2024
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