بلدية كرميئيل في الجليل: تقرر تعطيل الدراسة غدا بسبب الوضع الأمني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2024 - 22:26
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سرايا القدس: ننعى القائد الكبير بحزب الله الحاج إبراهيم عقيل ورفاقه القادة والمجاهدين بعد رحلة حافلة بالجهاد والمقاومة
سرايا القدس: الشهيد ابراهيم عقيل أحد رموز المقاومة الذين أسهموا في تطوير قدرات حزب الله ودعم المقاومة الفلسطينية
فصائل المقاومة الفلسطينية: حزب الله لا زال يمتلك زمام المبادرة ويمتلك من القوة والمفاجآت ما يربك العدو وحلفاؤه
رئيس الحزب القومي أسعد حردان معزيا نصرالله: سنظل على نهج المقاومة جهادا وبطولة وسنظل أوفياء لدماء الشهداء وتضحياتهم
قائد حركة أنصارالله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: موقف شعبنا واضح في نصرة الشعب الفلسطيني رغم كل التحديات والمؤامرات
السيد الحوثي: مهما كانت جرائم العدو ووحشيته فلن يحقق أهدافه لا في فلسطين ولا في لبنان ولا في بقية جبهات الإسناد
كتائب القسام استهدفت جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" شرق حي التنور بمدينة رفح جنوب القطاع
السيد الحوثي: العدو لم يستطع تجاهل دور وتأثير جبهة حزب الله وهو ينكل بقواته في كل يوم شمال فلسطين المحتلة
بزشكيان: المسلمون يستطيعون أن يخضعوا العدو الصهيوني حتى لا يستطيع أن يرتكب الجرائم التي نشهدها
التيار الشعبي التونسي: الدماء الزكية تجذر حركات المقاومة وتقرب ساعة النصر
كتائب القسام استهدفت جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" شرق حي التنور بمدينة رفح جنوب القطاع
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال العرض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية: قادرون على الدفاع عن سيادة الوطن
بزشكيان: قوتنا الدفاعية وصلت إلى مرحلة من القوة بحيث لا تفكر أي جهة بالاعتداء على أراضينا
بزشكيان: المسلمون يستطيعون أن يخضعوا العدو الصهيوني حتى لا يستطيع أن يرتكب الجرائم التي نشهدها
بزشكيان: نستطيع أن نتحد والمسلمين جميعا ونخضع الكيان الصهيوني ونوقفه عن ارتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء
رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية الشيخ محمد مهدي كلبيكاني: من المتوقع أن يأتي الرد على العمل الإجرامي باغتيال هنية قريبا
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال العرض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية: قادرون على الدفاع عن سيادة الوطن
بزشكيان: قوتنا الدفاعية وصلت إلى مرحلة من القوة بحيث لا تفكر أي جهة بالاعتداء على أراضينا
بزشكيان: المسلمون يستطيعون أن يخضعوا العدو الصهيوني حتى لا يستطيع أن يرتكب الجرائم التي نشهدها
بزشكيان: نستطيع أن نتحد والمسلمين جميعا ونخضع الكيان الصهيوني ونوقفه عن ارتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء
سرايا القدس : تمكن مجاهدونا من تدمير دبابة ميركافا بعبوة "ثاقب" خلال توغلها في حي الجنينة شرق مدينة رفح
رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية الشيخ محمد مهدي كلبيكاني: من المتوقع أن يأتي الرد على العمل الإجرامي باغتيال هنية قريبا
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال العرض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية: قادرون على الدفاع عن سيادة الوطن
بزشكيان: قوتنا الدفاعية وصلت إلى مرحلة من القوة بحيث لا تفكر أي جهة بالاعتداء على أراضينا
بزشكيان: المسلمون يستطيعون أن يخضعوا العدو الصهيوني حتى لا يستطيع أن يرتكب الجرائم التي نشهدها
بزشكيان: نستطيع أن نتحد والمسلمين جميعا ونخضع الكيان الصهيوني ونوقفه عن ارتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء
بلدية كرميئيل في الجليل: تقرر تعطيل الدراسة غدا بسبب الوضع الأمني
منذ 29 mins
21 September، 2024
عاجل
بلدية كرميئيل
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