بلدية عكا: في نهاية تقييم الوضع تقرر أن يوم غد الأحد لن تكون هناك دروس في عكا في جميع المؤسسات التعليمية بسبب الوضع الأمني في الشمال – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2024 - 22:26

بلدية عكا: في نهاية تقييم الوضع تقرر أن يوم غد الأحد لن تكون هناك دروس في عكا في جميع المؤسسات التعليمية بسبب الوضع الأمني في الشمال

منذ 45 mins 21 September، 2024
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