السيد الحوثي: نمتلك ترسانة حربية متطورة لا تمتلكها الكثير من الدول

أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن “الصهيونية العالمية واليهود وأذرعتهم يستهدفون كل المسلمين وكل المجتمعات البشرية في الهوية الفطرية الإنسانية الأخلاقية القيمية”.

وفي كلمة له في ذكرى ثورة 21 أيلول/سبتمبر ومستجدات معركة طوفان الأقصى، قال السيد الحوثي “هناك استهداف ممنهج ومنظّم من قبل الأعداء في إطار ما يُسمّى بالحرب الناعمة وكذلك الحرب الصلبة”.

وتابع “موقف شعبنا واضح وصريح وقوي وثابت لنصرة الشعب الفلسطيني رغم كل الأحداث والتحديات والمخاطر والمؤامرات”.

ولفت السيد الحوثي إلى “أننا نمتلك ترسانة حربية متطورة لا تمتلكها الكثير من الدول، والقوة الصاروخية هي عنوان هذا البناء المتطور والفعال والمهم”، وأوضح “القوة الصاروخية لبلدنا ذراع عسكرية ضاربة لصالح شعبنا العزيز في مواجهة أعدائه وأعداء أمتنا، وبلدنا بات في مستوى متقدم على مستوى الطيران المسيّر والقوة البحرية وتشكيل وتطوير القوة البرية وإنتاج متطلباتها”.

السيد الحوثي أضاف “جرائم العدو “الإسرائيلي” في لبنان كانت بهدف الاستهداف الجماعي للناس وتنفيذ جريمة إبادة لآلاف اللبنانيين”، وأوضح “تفخيخ العدو “الإسرائيلي” للأجهزة كان بهدف قتل أكبر عدد من الناس بكل وقاحة وجرأة وعدوانية”، وأكد أن “العدو “الإسرائيلي” يشكل خطورة حقيقية على المجتمعات البشرية بكلها”.

ولفت السيد الحوثي إلى أن “جريمة العدو “الإسرائيلي” باستهداف قادة وأفراد مجاهدين من حزب الله ومعهم المدنيين هي خطوة تصعيدية وعدوان إجرامي ووحشي”، وأضاف “دور حزب الله وجبهة الإسناد من لبنان للشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء في قطاع غزة هو دور عظيم وكبير ومهم ومؤثر”.

وأشار إلى أن “العدو لم يستطع تجاهل دور وتأثير جبهة حزب الله وهو ينكل بالعدو “الإسرائيلي” في كل يوم شمال فلسطين المحتلة”، وقال “حزب الله أسهم في طرد مئات الآلاف من المغتصبين المستوطنين في المغتصبات شمال فلسطين”، وأضاف “حزب الله هو صامد وثابتٌ في موقفه وفي مساندته للشعب الفلسطيني ولقطاع غزة وللمجاهدين في قطاع غزة”.

وبيّن السيد الحوثي أنه “مهما كان حجم الاستهداف والعدوان “الإسرائيلي” فلن يثني حزب الله ولن يفرض عليه أن يتراجع عن موقفه”.

وأكد أن “معركة حزب الله في لبنان وكتائب القسام وسرايا القدس وبقية الفصائل معركة واحدة في مواجهة عدو واحد هو العدو “الإسرائيلي” وشركاؤه”.

ولفت السيد الحوثي إلى أنه “في كل المراحل الماضية واجهت قوى الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان تحديات كبيرة ولكنها تجاوزتها بمعونة الله تعالى وبتأييده”، وشدد على أن “الفعل الجهادي والمقاوم مستمر بالرغم من كل ما يمتلكه العدو لكنه يؤثر بشكل واضح عليه وعلى آماله في المستقبل”.

ونوّه السيد الحوثي إلى أن “عملية القصف الصاروخي إلى يافا المحتلة الأسبوع الماضي كانت عملية كبيرة ومؤثرة ومزلزلة للعدو”، وقال “القصف الصاروخي اخترق كل منظومات الحماية للعدو وهو انجاز مهم بتوفيق الله تعالى في سياق متطلبات المرحلة الخامسة”.

ولفت إلى أن “عمليات إسقاط طائرة الاستطلاع الحربي الأمريكي MQ-9 إنجاز مهم جدًا في سياق المواجهة مع الأعداء”.

المصدر: المسيرة