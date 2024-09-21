مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يستهدفون ثكنة زبدين في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 21 2024 - 20:44

مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يستهدفون ثكنة زبدين في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة

منذ 2 ساعة 21 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة