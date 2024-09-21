احتفال تكريمي للشهيد محمد نور الدين في برج البراجنة

بمناسبة مرور ثلاثة أيام على استشهاد الشهيد السعيد المجاهد على طريق القدس محمد حسن نور الدين “ساجد”، وتكريمًا وتخليدًا لدمائه الزاكية وإحياء لذكراه العطرة، أقام حزب الله ومستشفى الرسول الأعظم (ص)، احتفالًا تكريميًا له في حسينية الإمام الحسين (ع) في برج البراجنة، بحضور عدد من الطواقم الإدارية والطبية والتمريضية في المستشفى، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وحشد من الأهالي.

افتتح الاحتفال بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم تحدث مدير مستشفى الرسول الأعظم (ص) حسين شقير فقال: “هنيئًا لك يا محمد هذا الوسام العظيم الذي لا يفنى، والبشارة التي لا تُقارب بأي بشارة، فهي بشارة من رب العالمين عز وجل، وهو لا يُخلف وعده، لأن الشهداء حتمًا هم الآن في فرح بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من عطايا وكرامات”.

وبعد ذلك، كان كلمة باسم العائلة، ومجلس عزاء حسيني عن روح الشهيد وأرواح كل الشهداء.

المصدر: موقع المنار