المولوي: هناك خرق والعدو الاسرائيلي يستخدم تكنولوجية متطورة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2024 - 15:12
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اعلام العدو: اطلاق حوالى 25 صاروخًا من لبنان تجاه الجليل الاعلى
القناة 14 العبرية: سقوط صواريخ في منطقة بيريا قرب صفد
وزير الخارجية الإيراني: "إسرائيل" لم تتمكّن من تحقيق أي من أهدافها ولذلك تسعى لتوسيع الصراع
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الغارة الجوية الوحشية على بيروت انتهاك صارخ لقواعد وأنظمة القانون الدولي
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: الكيان الصهيوني يسعى إلى تأجيج التوتر وتوسيع جغرافية الحرب
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال العرض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية: قادرون على الدفاع عن سيادة الوطن
بزشكيان: المسلمون يستطيعون أن يخضعوا العدو الصهيوني حتى لا يستطيع أن يرتكب الجرائم التي نشهدها
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: الشهيدان القائدان عقيل ووهبي شكلا علامات مضيئة في تطوير قدرات المقاومة
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: استهداف الشهيد القائد الحاج إبراهيم ورفاقه لن يزيدنا إلا ثباتاً على نهج الشهداء
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال العرض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية: قادرون على الدفاع عن سيادة الوطن
بزشكيان: قوتنا الدفاعية وصلت إلى مرحلة من القوة بحيث لا تفكر أي جهة بالاعتداء على أراضينا
بزشكيان: المسلمون يستطيعون أن يخضعوا العدو الصهيوني حتى لا يستطيع أن يرتكب الجرائم التي نشهدها
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال العرض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية: قادرون على الدفاع عن سيادة الوطن
بزشكيان: قوتنا الدفاعية وصلت إلى مرحلة من القوة بحيث لا تفكر أي جهة بالاعتداء على أراضينا
بزشكيان: المسلمون يستطيعون أن يخضعوا العدو الصهيوني حتى لا يستطيع أن يرتكب الجرائم التي نشهدها
إعلام العدو: حزب الله أطلق ما بين 150 و200 صاروخ خلال ساعة واحدة
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال العرض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية: قادرون على الدفاع عن سيادة الوطن
بزشكيان: قوتنا الدفاعية وصلت إلى مرحلة من القوة بحيث لا تفكر أي جهة بالاعتداء على أراضينا
بزشكيان: المسلمون يستطيعون أن يخضعوا العدو الصهيوني حتى لا يستطيع أن يرتكب الجرائم التي نشهدها
بزشكيان: نستطيع أن نتحد والمسلمين جميعا ونخضع الكيان الصهيوني ونوقفه عن ارتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء
رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية الشيخ محمد مهدي كلبيكاني: من المتوقع أن يأتي الرد على العمل الإجرامي باغتيال هنية قريبا
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال العرض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية: قادرون على الدفاع عن سيادة الوطن
بزشكيان: قوتنا الدفاعية وصلت إلى مرحلة من القوة بحيث لا تفكر أي جهة بالاعتداء على أراضينا
بزشكيان: المسلمون يستطيعون أن يخضعوا العدو الصهيوني حتى لا يستطيع أن يرتكب الجرائم التي نشهدها
بزشكيان: نستطيع أن نتحد والمسلمين جميعا ونخضع الكيان الصهيوني ونوقفه عن ارتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء
سرايا القدس : تمكن مجاهدونا من تدمير دبابة ميركافا بعبوة "ثاقب" خلال توغلها في حي الجنينة شرق مدينة رفح
رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية الشيخ محمد مهدي كلبيكاني: من المتوقع أن يأتي الرد على العمل الإجرامي باغتيال هنية قريبا
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال العرض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية: قادرون على الدفاع عن سيادة الوطن
بزشكيان: قوتنا الدفاعية وصلت إلى مرحلة من القوة بحيث لا تفكر أي جهة بالاعتداء على أراضينا
بزشكيان: المسلمون يستطيعون أن يخضعوا العدو الصهيوني حتى لا يستطيع أن يرتكب الجرائم التي نشهدها
بزشكيان: نستطيع أن نتحد والمسلمين جميعا ونخضع الكيان الصهيوني ونوقفه عن ارتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء
حزب الله: المقاومة تعاهد روحه الطاهرة أن تبقى وفية لأهدافه وآماله وطريقه حتى النصر
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد على طريق القدس حسن علي حسين "أبو ساجد" مواليد 1975 من بلدة كفرملكي
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد على طريق القدس عباس سامي مسلماني "سراج علي" مواليد 1985 من بلدة الجبين
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد على طريق القدس حسين أحمد حدرج "سراج" مواليد 1984 من بلدة الغسانية
القوى الوطنية والاسلامية في غزة: العدوان على الضاحية محاولة لاشعال الجبهة اللبنانية للهروب من وحل غزة
التيار الشعبي التونسي يدين اغتيال القائد المقاوم الحاج ابراهيم عقيل ويعزي السيد نصر الله وفصائل المقاومة
التيار الشعبي التونسي: الدماء الزكية تجذر حركات المقاومة وتقرب ساعة النصر
المولوي: هناك خرق والعدو الاسرائيلي يستخدم تكنولوجية متطورة
منذ 2 ساعة
21 September، 2024
عاجل
المولوي
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