غزة | عشرات الشهداء في اليوم الـ 351 للإبادة

بعد 351 يوماً على الإبادة، يواصل العدو الاسرائيلي في ظل صمت وتواطؤ عالمي مجازره الوحشية بحق أهل غزة، حيث أدّى القصف العدواني على مناطق متفرقة من القطاع إلى استشهاد 44 فلسطينياً.

وفي التفاصيل، فقد أفادت وزارة الصحة بغزة بوقوع 5 شهداء وعدد من المصابين في عدوان إسرائيلي استهدف مستودعاً للوزارة في منطقة مصبح شمالي رفح. من جهته، قالت مصادر إعلامية إن 13 فلسطينياً استشهدوا وجُرح آخرون في قصف مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

يأتي ذلك بينما بلغ عدد المصابين في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين في الكلية الجامعية بغرب خان يونس جنوبي قطاع غزة ثمانية.

وأفادت مصادر محلية بوقوع إصابات بينهم أطفال وصلت المشفى الكويتي جراء قصف الاحتلال لموقع داخل الكلية الجامعية غرب خانيونس.

“كما جمعهم الطبق الواحد، واللعبة الواحدة، والضحكات المُحلِّقة بعد طرفة أحدهم، يجتمعون اليوم أشلاء في كفنٍ واحد!”#فيديو| ثلاثة أشقاء أطفال في كفنٍ واحد بعد أن تحولوا إلى أشلاء، جرّاء قصف الاحتلال لهم مع أسرتهم في مدينة رفح pic.twitter.com/yWB0k81L2Z — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 20, 2024

واستشهد شاب وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة “مخيمر” في المدينة.

وأصيب 3 مواطنين، فجر السبت، جرّاء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في حارة أبو طه وسط خانيونس جنوب قطاع غزة، وشنت طائرات الاحتلال غارة على شارع “الصليب” غربي خانيونس.

#شاهد| وصول 13 شهداء وعدد من الإصابات بينهم أطفال إلى مستشفى ناصر الطبي بخانيونس؛ جراء غارة نفذها الاحتلال شمال رفح pic.twitter.com/jrZneiVMzh — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 20, 2024

وانتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدين إثر استهداف الاحتلال الليلة الماضية منزلا لعائلة “حجي” في حي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة، ليرتفع عدد الشهداء إلى ثلاثة شهداء.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق غربي مخيّم النصيرات وسط القطاع.

واستهدفت غارة منزلاً لعائلة “فرج الله” في المخيم الجديد شمال النصيرات ما أدى لاندلاع حريق كبير في المكان.

وأسفرت غارة شنّها طيران الاحتلال، مساء أمس الجمعة، على “مخيم 1” في النصيرات وسط قطاع غزة، عن عدد من الشهداء والمصابين.

وأفاد جهاز الدفاع المدني بأن طواقمه انتشلت شهيدا وإصابة خطرة جراء استهداف إسرائيلي مجموعة من المواطنين في مخيم 1 بالنصيرات. ونقل عدد من الشهداء والجرحى إثر قصف الاحتلال شقة سكنية في منطقة بطن السمين جنوبي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وذكر “الدفاع المدني” أن طواقمه انتشلت 3 شهداء من منزل عائلة “القاعود” الذي قصفه الاحتلال في محيط الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخانيونس. وكانت مصادر طبية فلسطينية أفادت، بأن 45 شهيداً ارتقوا إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال يوم أمس الجمعة.

المصدر: مواقع إخبارية