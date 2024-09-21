المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد قاسم العطار “أبو ياسر العطّار” من بلدة الشربين في البقاع والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 21 2024 - 04:10

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد قاسم العطار “أبو ياسر العطّار” من بلدة الشربين في البقاع والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس

منذ 30 mins 21 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة