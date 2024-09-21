كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: الاستهداف الغادر للشهـيد القائد عبد القادر لن يزيدنا إلا إصرارا وثباتا حتى تحرير كامل الارض المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2024 - 04:12

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: الاستهداف الغادر للشهـيد القائد عبد القادر لن يزيدنا إلا إصرارا وثباتا حتى تحرير كامل الارض المحتلة

منذ 1 ساعة 21 September، 2024
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