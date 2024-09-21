غارة لطيران العدو الإسرائيلي تستهدف محيط مجمع ناصر الطبي غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2024 - 04:10

غارة لطيران العدو الإسرائيلي تستهدف محيط مجمع ناصر الطبي غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 1 ساعة 21 September، 2024
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